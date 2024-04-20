ua en ru
Сб, 20 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Британии показали "самый смертоносный в истории" танк

Британия, Суббота 20 апреля 2024 17:09
UA EN RU
В Британии показали "самый смертоносный в истории" танк Фото: британцы показали свой новейший танк Challenger 3 (twitter.com/BritishArmy)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Британии спустили с конвейера последний прототип новейшего танка Challenger 3. Он станет мощнейшей боевой машиной в истории британской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Гранта Шаппса и британскую армию.

"Это первый полностью британский танк за 22 года - Challenger 3. Сейчас в Телфорде проводятся передовые модернизации, чтобы сделать этот танк самым смертоносным в истории британской армии, давая нашим солдатам огневую мощь, необходимую для защиты Британии", - написал британский министр на странице в Twitter.

В то же время, в британской армии рассказали, что это последний из восьми прототипов Challenger 3. Первый прототип уже демонстрирует свои возможности на испытаниях, но испытания должны будут пройти все прототипы. И только после этого Британия изготовит еще 140 танков Challenger 3 для собственной армии.

В британской армии уверены, что Challenger 3 станет "верховным хищником" современной войны, поскольку он будет доминировать на поле боя благодаря "превосходной передовой огневой мощи, защите и мобильности".

Танк Challenger 3 может развивать скорость до 60 км/ч и вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой с более высокой начальной скоростью снаряда и большей пробивной способностью, чем его предшественник Challenger 2.

"Его новая модульная броня и система активной защиты, которая может обнаруживать и уничтожать ракетные атаки в секунды, сделают его одним из самых защищенных танков в Европе", - добавили в британской армии.

Британские танки в Украине.

Напомним, на вооружении Украины находится предшественник Challenger 3 - танк Challenger 2. Известно, что украинская армия получила 14 единиц.

Британские танки уже показали себя на поле боя. В частности, их используют украинские десантники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Танк Challenger
NEWS
Нападавшими оказались военные. Что известно о расстреле полицейских в Винницкой области
Нападавшими оказались военные. Что известно о расстреле полицейских в Винницкой области
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил