В Британии показали "самый смертоносный в истории" танк

В Британии спустили с конвейера последний прототип новейшего танка Challenger 3. Он станет мощнейшей боевой машиной в истории британской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Британии Гранта Шаппса и британскую армию .

"Это первый полностью британский танк за 22 года - Challenger 3. Сейчас в Телфорде проводятся передовые модернизации, чтобы сделать этот танк самым смертоносным в истории британской армии, давая нашим солдатам огневую мощь, необходимую для защиты Британии", - написал британский министр на странице в Twitter.

Это первый британский строительный tank в 22 годах - Challenger 3



Жизнь-отряда удаются в настоящее время в Telford, чтобы сделать этот most lethal tank в @BritishArmy история - проведение наших vojáků firepower они нуждаются в защите Великобритании. pic.twitter.com/S7pyffG8zx — Rt Hon Grant Shapps (@grantshapps) April 18, 2024

В то же время, в британской армии рассказали, что это последний из восьми прототипов Challenger 3. Первый прототип уже демонстрирует свои возможности на испытаниях, но испытания должны будут пройти все прототипы. И только после этого Британия изготовит еще 140 танков Challenger 3 для собственной армии.

В британской армии уверены, что Challenger 3 станет "верховным хищником" современной войны, поскольку он будет доминировать на поле боя благодаря "превосходной передовой огневой мощи, защите и мобильности".

Танк Challenger 3 может развивать скорость до 60 км/ч и вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой с более высокой начальной скоростью снаряда и большей пробивной способностью, чем его предшественник C hallenger 2.