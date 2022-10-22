UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Британії показали, як проходять навчання українських військових (фото)

Фото: у Британії показали, як проходять навчання українських військових (twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Велика Британія разом із міжнародними партнерами продовжує тренувати українських захисників, аби допомагати бороти проти агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії.

"Надаємо новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички, необхідні для ефективного ведення бойових дій на передовій", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники продовжують навчання за стандартами НАТО у Великій Британії. З липня підготовку пройшли вже 5 тисяч військових.

Як повідомлялося раніше, у Британії та Північної Ірландії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія