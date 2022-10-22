В Британии показали, как проходят учения украинских военных (фото)

"Предоставляем новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки, необходимые для эффективного ведения боевых действий на передовой", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники продолжают обучение по стандартам НАТО в Великобритании. С июля подготовку прошли уже 5 тысяч военных.

Как сообщалось ранее, в Британии и Северной Ирландии началась подготовка младших командиров ВСУ.

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