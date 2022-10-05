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У Британії почались тренувальні навчання майбутніх командирів ЗСУ (фото)

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Україна, Середа 05 жовтня 2022 11:46
У Британії почались тренувальні навчання майбутніх командирів ЗСУ (фото) Фото: у Британії розпочалися тренувальні навчання майбутніх командирів ЗСУ (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Великій Британії та Північної Ірландії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

"Даний курс розроблено на основі української програми навчань сержантського складу із врахуванням бойового досвіду Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Тренування проводять як українські, так і британські інструктори. Для навчання використовують іноземні зразки озброєння та військової техніки.

"Курс передбачає заняття з лідерства, психологічної, методичної, вогневої, технічної та тактичної підготовок, а також міжнародного гуманітарного права", - додають в Міноборони.

Після навчання військовослужбовців призначать на посади командирів відділень в підрозділи різних родів військ.

Як повідомлялось, українські захисники продовжують навчання за стандартами НАТО у Великій Британії. З липня підготовку пройшли вже 5 тисяч військових.

Нагадаємо, під час візиту до Києва експрем'єр Великобританії Борис Джонсон запропонував створити програму з навчання українських бійців за стандартами НАТО.

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