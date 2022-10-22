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У Британії показали, як проходять навчання українських військових (фото)

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Британія, Субота 22 жовтня 2022 14:56
У Британії показали, як проходять навчання українських військових (фото) Фото: у Британії показали, як проходять навчання українських військових (twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Велика Британія разом із міжнародними партнерами продовжує тренувати українських захисників, аби допомагати бороти проти агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії.

"Надаємо новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички, необхідні для ефективного ведення бойових дій на передовій", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники продовжують навчання за стандартами НАТО у Великій Британії. З липня підготовку пройшли вже 5 тисяч військових.

Як повідомлялося раніше, у Британії та Північної Ірландії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ.

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