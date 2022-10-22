У Британії показали, як проходять навчання українських військових (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії .

"Надаємо новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички, необхідні для ефективного ведення бойових дій на передовій", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники продовжують навчання за стандартами НАТО у Великій Британії. З липня підготовку пройшли вже 5 тисяч військових.

Як повідомлялося раніше, у Британії та Північної Ірландії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ.

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