У Британії показали, як проходять навчання українських військових (фото)
Фото: у Британії показали, як проходять навчання українських військових (twitter.com/DefenceHQ)
Велика Британія разом із міжнародними партнерами продовжує тренувати українських захисників, аби допомагати бороти проти агресії Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Британії.
"Надаємо новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички, необхідні для ефективного ведення бойових дій на передовій", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, українські захисники продовжують навчання за стандартами НАТО у Великій Британії. З липня підготовку пройшли вже 5 тисяч військових.
Як повідомлялося раніше, у Британії та Північної Ірландії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ.
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