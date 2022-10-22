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В Британии показали, как проходят учения украинских военных (фото)

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Великобритания, Суббота 22 октября 2022 14:56
В Британии показали, как проходят учения украинских военных (фото) Фото: в Британии показали, как проходят учения украинских военных (twitter.com/DefenceHQ)
Автор: Елизавета Драбкина

Великобритания вместе с международными партнерами продолжает тренировать украинских защитников, чтобы помогать бороться против агрессии России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Британии.

"Предоставляем новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки, необходимые для эффективного ведения боевых действий на передовой", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские защитники продолжают обучение по стандартам НАТО в Великобритании. С июля подготовку прошли уже 5 тысяч военных.

Как сообщалось ранее, в Британии и Северной Ирландии началась подготовка младших командиров ВСУ.

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