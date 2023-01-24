Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Що стосується інших ділянок, там йдуть артилерійські обстріли як українських військових, так і мирного населення. При цьому наші військові завдають точних ударів по позиціях окупантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Фото: у Британії показали актуальну карту боїв в Україні (twitter.com/DefenceHQ)

Згідно опублікованих данних британської розвідки, росіяни повторюють спроби атакувати позиції ЗСУ відразу на кількох напрямках Луганської та Донецької областей. Мова йде про райони Сватово, Кремінна, Бахмут та Соледар.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що загроза наступу з території Білорусії залишається, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше за осінь 2023 року.

Також у ЗСУ зазначали, що у Чорному морі зараз перебувають 6 російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні, тому зберігається загроза ракетних ударів по Україні.

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