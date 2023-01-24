Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Что касается других участков, там идут артиллерийские обстрелы как украинских военных, так и мирного населения. При этом наши военные наносят точные удары по позициям оккупантов на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Фото: в Британии показали актуальную карту боев в Украине (twitter.com/DefenceHQ)

Согласно опубликованным данным британской разведки, россияне повторяют попытки атаковать позиции ВСУ сразу по нескольким направлениям Луганской и Донецкой областей. Речь идет о районах Сватово, Кременной, Бахмуте и Соледаре.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что угроза наступления с территории Белоруссии остается, но, вероятно, россияне начнут его не раньше осени 2023 года.

Также в ВСУ отмечалось, что в Черном море сейчас находятся 6 российских ракетоносителей на боевом дежурстве, поэтому сохраняется угроза ракетных ударов по Украине.

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