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У Британії показали актуальну карту боїв в Україні

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 18:08
У Британії показали актуальну карту боїв в Україні Фото: у Британії показали актуальну карту боїв в Україні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупаційні війська продовжують спроби наступальних дій на сході. Однак українським військовим вдається завдавати контрударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Згідно опублікованих данних британської розвідки, росіяни повторюють спроби атакувати позиції ЗСУ відразу на кількох напрямках Луганської та Донецької областей. Мова йде про райони Сватово, Кремінна, Бахмут та Соледар.

Що стосується інших ділянок, там йдуть артилерійські обстріли як українських військових, так і мирного населення. При цьому наші військові завдають точних ударів по позиціях окупантів на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.У Британії показали актуальну карту боїв в УкраїніФото: у Британії показали актуальну карту боїв в Україні (twitter.com/DefenceHQ)

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що загроза наступу з території Білорусії залишається, але, ймовірно, росіяни почнуть його не раніше за осінь 2023 року.

Також у ЗСУ зазначали, що у Чорному морі зараз перебувають 6 російських ракетоносіїв на бойовому чергуванні, тому зберігається загроза ракетних ударів по Україні.

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