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В Британии показали актуальную карту боев в Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 24 января 2023 18:08
В Британии показали актуальную карту боев в Украине Фото: в Британии показали актуальную карту боев в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупационные войска продолжают попытки наступательных действий на востоке. Однако украинским военным удается наносить контрудары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

Согласно опубликованным данным британской разведки, россияне повторяют попытки атаковать позиции ВСУ сразу по нескольким направлениям Луганской и Донецкой областей. Речь идет о районах Сватово, Кременной, Бахмуте и Соледаре.

Что касается других участков, там идут артиллерийские обстрелы как украинских военных, так и мирного населения. При этом наши военные наносят точные удары по позициям оккупантов на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. В Британии показали актуальную карту боев в УкраинеФото: в Британии показали актуальную карту боев в Украине (twitter.com/DefenceHQ)

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что угроза наступления с территории Белоруссии остается, но, вероятно, россияне начнут его не раньше осени 2023 года.

Также в ВСУ отмечалось, что в Черном море сейчас находятся 6 российских ракетоносителей на боевом дежурстве, поэтому сохраняется угроза ракетных ударов по Украине.

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