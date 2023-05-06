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В Британії перед коронацією Чарльза ІІІ затримали лідера республіканського руху

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Субота 06 травня 2023 14:08
В Британії перед коронацією Чарльза ІІІ затримали лідера республіканського руху Фото: в Британії перед коронацією Чарльза ІІІ затримали лідера республіканського руху (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Британії перед коронацією Чарльза III правоохоронці арештували керівника "Республіки" - провідного британського руху за скасування монархії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Арешт Грема Сміта стався зранку, коли на Трафальгарській площі біля статуї короля Карла І, зібрались сотні протестувальників з великими прапорами і в жовтих футболках.

Правоохоронці зупинили протестувальників коли вони йшли за орендованим фургоном із плакатами. Разом із Гремом Смітом поліцейські арештували ще п’ятьох протестувальників.

Як відзначають представники "Республіки", їх лідера затримали коли він збирав напої та плакати для демонстрантів. Також вони стверджують, що правоохоронці не пояснили причин арешту.

Видання додає, що поліція Лондона попереджала про те, що не буде миритись із тим, що хтось намагатиметься зірвати день коронації Чарльза ІІІ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні 6 травня, в Британії відбулась коронація Чарльза III та його дружини Камілли.

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