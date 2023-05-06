В Британії перед коронацією Чарльза ІІІ затримали лідера республіканського руху

В Британії перед коронацією Чарльза III правоохоронці арештували керівника "Республіки" - провідного британського руху за скасування монархії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Арешт Грема Сміта стався зранку, коли на Трафальгарській площі біля статуї короля Карла І, зібрались сотні протестувальників з великими прапорами і в жовтих футболках.

Правоохоронці зупинили протестувальників коли вони йшли за орендованим фургоном із плакатами. Разом із Гремом Смітом поліцейські арештували ще п’ятьох протестувальників.

Як відзначають представники "Республіки", їх лідера затримали коли він збирав напої та плакати для демонстрантів. Також вони стверджують, що правоохоронці не пояснили причин арешту.

Видання додає, що поліція Лондона попереджала про те, що не буде миритись із тим, що хтось намагатиметься зірвати день коронації Чарльза ІІІ.