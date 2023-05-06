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В Британии перед коронацией Чарльза ІІІ задержали лидера республиканского движения

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Суббота 06 мая 2023 14:08
В Британии перед коронацией Чарльза ІІІ задержали лидера республиканского движения Фото: в Британии перед коронацией Чарльза ІІІ задержали лидера республиканского движения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Британии перед коронацией Чарльза III правоохранители арестовали руководителя "Республики" - ведущего британского движения за отмену монархии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Арест Грэма Смита произошел утром, когда на Трафальгарской площади возле статуи короля Карла I, собрались сотни протестующих с большими флагами и в желтых футболках.

Правоохранители остановили протестующих когда они шли за арендованным фургоном с плакатами. Вместе с Грэмом Смитом полицейские арестовали еще пятерых протестующих.

Как отмечают представители "Республики", их лидера задержали когда он собирал напитки и плакаты для демонстрантов. Также они утверждают, что правоохранители не объяснили причин ареста.

Издание добавляет, что полиция Лондона предупреждала о том, что не будет мириться с тем, что кто-то будет пытаться сорвать день коронации Чарльза III.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня 6 мая в Британии состоялась коронация Чарльза III и его жены Камиллы.

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