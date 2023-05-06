В Британии перед коронацией Чарльза ІІІ задержали лидера республиканского движения

В Британии перед коронацией Чарльза III правоохранители арестовали руководителя "Республики" - ведущего британского движения за отмену монархии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Арест Грэма Смита произошел утром, когда на Трафальгарской площади возле статуи короля Карла I, собрались сотни протестующих с большими флагами и в желтых футболках.

Правоохранители остановили протестующих когда они шли за арендованным фургоном с плакатами. Вместе с Грэмом Смитом полицейские арестовали еще пятерых протестующих.

Как отмечают представители "Республики", их лидера задержали когда он собирал напитки и плакаты для демонстрантов. Также они утверждают, что правоохранители не объяснили причин ареста.

Издание добавляет, что полиция Лондона предупреждала о том, что не будет мириться с тем, что кто-то будет пытаться сорвать день коронации Чарльза III.