Про це заявив молодший британський міністр у зв'язках з регіонами та у європейських справах Хеміш Фалконер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Посадовець приєднався до політиків, які розкритикували висловлювання президента США Дональда Трампа на адресу російського правителя Володимира Путіна.

Фалконер публічно назвав главу Кремля "м'ясником" і засудив "варварську, незаконну війну Росії".

"Ціна війни виявилася надзвичайно високою", - зазначив британський міністр.

Він наголосив, що росіяни зазнають значних втрат через війну, яка позбавляє молоде покоління країни багатьох можливостей.

"Чи є Володимир Путін моїм другом? Ні. І він також не є другом Великої Британії", - заявив Фалконер.

Коментуючи можливу реакцію британського уряду на слова Трампа про дружбу з Путіним, міністр зазначив, що прем'єр-міністр країни регулярно контактує з американським президентом і не приховує свого ставлення до російської агресії.

"Прем'єр-міністр регулярно спілкується з президентом і абсолютно не приховує сильних емоцій, які відчуває вся Велика Британія щодо російського вторгнення в Україну", - додав він.

Нагадаємо, напередодні глава Білого дому опублікував у соцмережі Truth Social серію світлин зі свого нещодавнього візиту до Китаю. На одній із фотографій американський президент зображений разом із Володимиром Путіним. Знімок він підписав словами "Мій друг".

Крім того, під час зустрічі з російським диктатором у четвер на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені Трамп також назвав Путіна своїм другом.