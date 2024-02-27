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Британії необхідне "величезне збільшення" запасів боєприпасів, - начальник Штабу оборони

Архівне фото: начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Великій Британії необхідне "величезне збільшення" запасів боєприпасів після двох років військової допомоги Україні, яка була потрібна для боротьби з російськими загарбниками.

Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

На тлі зростаючих дебатів у Великій Британії про те, наскільки сильно скоротилася чисельність збройних сил країни, Тоні Радакін заявив у вівторок, що мета Великої Британії не полягає в тому, щоб відтворити збройні сили на рівні їхнього рівня під час Холодної війни. 

За його словами, військові керівники працюють над тим, щоб зробити британську армію "більш боєздатною і більш смертоносною".

"Нам необхідне "величезне збільшення" запасів боєприпасів. Зараз небезпечні та невизначені часи", - сказав Радакін.

Що ще сказав начальник Штабу оборони Британії

За його словами, Велика Британія перебуває в безпеці і не перебуває на порозі війни з Росією і навряд чи піддасться вторгненню.

Також він вказав на військову перевагу НАТО над Росією, заявивши, що військово-повітряні сили альянсу перевершують російські втричі, а також що в нього вчетверо більше кораблів і втричі більше підводних човнів.

Паризька конференція з військової допомоги Україні

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору, у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

За підсумками конференції, президент Франції Еммануель Макрон розкритикував обіцянку ЄС передати мільйон снарядів Україні, яку не змогли вчасно виконати - на 1 березня 2024 року у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів.

Президент України Володимир Зеленський висловив жаль з приводу того, що ЄС поставив Києву лише 30% обіцяних снарядів до березня 2024 року.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що Україна отримає понад 1 млн артилерійських снарядів від країн ЄС до кінця поточного року.

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