У Британії назавжди заборонять курити всім, хто народився після 2008 року

Що забороняє закон

Законопроєкт про тютюн та електронні сигарети (Tobacco and Vapes Bill) пройшов усі стадії в обох палатах парламенту. Після отримання королівської згоди наступного тижня він стане чинним законодавством.

Документ передбачає, що ніхто, хто народився 1 січня 2009 року або пізніше, ніколи не зможе легально придбати тютюнові вироби на території Великої Британії.

Міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг назвав це "історичним моментом для здоров’я нації".

"Діти у Великій Британії стануть частиною першого бездимного покоління, захищеного від довічної залежності та шкоди", - заявив він.

Розширення заборони на куріння в громадських місцях

Закон також надає міністрам повноваження посилити існуючу заборону на куріння в громадських місцях. Відтепер вона поширюється на дитячі майданчики, території біля шкіл та лікарень.

Реакція громадських організацій

Генеральний директор організації Action on Smoking and Health (ASH) Гейзел Чізмен назвала це "вирішальним поворотним моментом для громадського здоров’я".

"Кінець куріння та спустошливої шкоди, яку воно завдає, більше не є невизначеним - він неминучий", - заявила вона.

Сара Сліт, генеральний директор благодійної організації Asthma and Lung UK, додала, що "бездимне майбутнє означає, що тютюнова індустрія більше не зможе завдавати шкоди легеням наступного покоління".

Щодо вейпів

Закон також забороняє брендувати, просувати та рекламувати електронні сигарети та нікотинові продукти для дітей. Однак деякі представники вейп-індустрії висловили занепокоєння, що надто обмежувальні заходи можуть підштовхнути колишніх курців, які перейшли на вейпінг, назад до тютюну.