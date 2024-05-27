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У Британії можуть повернути обов’язкову військову службу для всіх 18-річних

Понеділок 27 травня 2024 02:04
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У Британії можуть повернути обов’язкову військову службу для всіх 18-річних Фото: Ріші Сунак (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Велика Британія розглядає варіанти повернення до системи загального військового обов'язку для молоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Про повернення військової служби йдеться у передвиборчому плані, який був представлений прем'єр-міністром Ріші Сунаком. Така ініціатива пов'язана з тим, що влада Британії побоюється зростаючої загрози з боку авторитарних держав. Мова про Іран, Китай, КНДР та Росію.

Сунак вважає, що після досягнення 18 років та закінчення школи британська молодь має або відслужити 1 рік у лавах Збройних сил, або 25 днів попрацювати волонтером у своїй громаді, допомагаючи пожежникам, поліції чи медичним службам.

"Бути громадянином означає не лише користуватися своїми правами, а й виконувати обов'язки", - наголосив він.

Сунак уточнив, що ця ініціатива не передбачає відновлення системи загального призову, який діяв у Британії до 1960 року. На військову службу будуть обирати незначну частину випускників після серйозного відбору.

Нововведення може запрацювати вже у вересні 2024 року, якщо на виборах переможе партія консерваторів.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про розпуск парламенту та дострокові вибори. Це сталось після його розмови з королем Чарльзом III.

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