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У Британії оголосили дострокові вибори в парламент

Британія, Середа 22 травня 2024 19:47
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У Британії оголосили дострокові вибори в парламент Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сурак (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про розпуск парламенту та дострокові вибори. Це сталось після його розмови з королем Чарльзом III.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Зараз настав момент для Британії вибрати своє майбутнє. Вирішити, чи хочемо ми розвивати прогрес, якого ми досягли, чи ризикуємо повернутися до початку без плану та впевненості", - заявив Сунак.

За його словами, вибори відбудуться в той час, коли світ стає більш небезпечним, ніж був після закінчення холодної війни.

Ключовим "ризиком" він назвав війну в Україні, а також "сили ісламістського екстремізму" на Близькому Сході, які загрожують глобальній безпеці.

Сунак оголосив, що вибори пройдуть у четвер, 4 липня.

Зауважимо, що 2024 рік багато хто називає роком великих виборів. Адже вперше в історії вибори пройдуть відразу у більш як 70 країнах

Докладніше про ключові вибори 2024 року, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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