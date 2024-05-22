У Британії оголосили дострокові вибори в парламент

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про розпуск парламенту та дострокові вибори. Це сталось після його розмови з королем Чарльзом III.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Зараз настав момент для Британії вибрати своє майбутнє. Вирішити, чи хочемо ми розвивати прогрес, якого ми досягли, чи ризикуємо повернутися до початку без плану та впевненості", - заявив Сунак.

За його словами, вибори відбудуться в той час, коли світ стає більш небезпечним, ніж був після закінчення холодної війни.

Ключовим "ризиком" він назвав війну в Україні, а також "сили ісламістського екстремізму" на Близькому Сході, які загрожують глобальній безпеці.