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В Британии могут вернуть обязательную военную службу для всех 18-летних

Понедельник 27 мая 2024 02:04
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В Британии могут вернуть обязательную военную службу для всех 18-летних Фото: Риши Сунак (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Великобритания рассматривает варианты возвращения в систему всеобщего военного долга для молодежи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

О возвращении военной службы говорится в предвыборном плане, представленном премьер-министром Риши Сунаком. Такая инициатива связана с тем, что власти Британии опасаются растущей угрозы со стороны авторитарных государств. Речь об Иране, Китае, КНДР и России.

Сунак считает, что по достижении 18 лет и окончания школы британская молодежь должна либо отслужить 1 год в рядах Вооруженных сил, либо 25 дней поработать волонтером в своей общине, помогая пожарным, полиции или медицинским службам.

"Быть гражданином означает не только пользоваться своими правами, но и исполнять обязанности", - подчеркнул он.

Сунак уточнил, что эта инициатива не предусматривает возобновления системы всеобщего призыва, действовавшего в Британии до 1960 года. На военную службу будут выбирать незначительную часть выпускников после серьезного отбора.

Нововведение может заработать уже в сентябре 2024, если на выборах победит партия консерваторов.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Риши Сунак объявил о роспуске парламента и досрочных выборах. Это произошло после его разговора с королем Чарльзом III.

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