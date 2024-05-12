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У Міноборони пояснили, в яких підрозділах служитимуть мобілізовані ув'язнені

Україна, Неділя 12 травня 2024 14:46
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У Міноборони пояснили, в яких підрозділах служитимуть мобілізовані ув'язнені Фото: мобілізовані ув'язнені служитимуть у спеціальних підрозділах (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, будуть нести службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від ув'язненого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міноборони Дмитра Лазуткіна.

"Рішення щодо мобілізації конкретного засудженого буде залежати не лише від його особистого бажання та складу злочину, а й від висновку ВЛК, рішення суду та готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ", - сказав він.

За словами речника, рішення про умовно-дострокове звільнення ув'язненого ухвалює суд. Мобілізовані засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин.

Також Лазуткін пояснив, що не всіх засуджених зможуть мобілізувати до армії. Обмеження діятимуть для осіб, які відбувають покарання або були засуджені:

  • за злочини проти основ нацбезпеки України;
  • умисне вбивство двох або більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або поєднане зі зґвалтуванням чи сексуальним насильством;
  • злочини проти статевої свободи та недоторканості;
  • злочини, пов’язані з тероризмом;
  • порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, якщо воно спричинило смерть кількох людей;
  • вбивство або замах на вбивство правоохоронця чи військовослужбовця;
  • особливо тяжкі корупційні злочини.

Мобілізація засуджених

Нагадаємо, 8 травня Верховна рада ухвалила законопроект про мобілізацію засуджених. До другого читання з закону прибрали ризики щодо корупції.

Закон передбачає мобілізацію ув'язнених та військову службу за контрактом під час воєнного стану. Для таких засуджених передбачається умовно-дострокове звільнення після відбуття покарання.

Як пояснив міністр юстиції, в Україні переповнені в'язниці. За його словами, від 10 до 20 тисяч ув'язнених можуть бути мобілізовані до армії.

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