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В Британії більше половини консерваторів віддали голоси за Сунака

Фото: Ріші Сунак, колишній міністр фінансів Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Більше половини членів парламенту від Консервативної партії віддали свої голоси за колишнього міністра фінансів Ріші Сунака напередодні чергових виборів прем'єра країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Зазначається, що підтримку висловили 178 членів парламенту від торі з 355, не включаючи Сунака та голови палати громад Пенні Мордонт.

Тим часом Мордонт наблизилась до 100 голосів після різкого підйому лише за одну ніч.

Згідно з джерелом в передвиборчій кампанії, вони зафіксували "величезний підйом" підтримки протягом ночі, який ймовірно був спровокований тим, що Борис Джонсон вийшов з перегонів.

Наразі Мордон публічно заявила про 25 прихильників, що складає чверть від необхідної кількості голосів, однак її компанія наполягає на тому, що їх кількість є більшою.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними опитування, британці вважають, що Сунак найбільше підходить на пост прем'єр-міністра країни.

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Великобританія