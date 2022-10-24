В Британии более половины консерваторов отдали голоса за Сунака

Отмечается, что поддержку выразили 178 членов парламента от тори из 355, не включая Сунака и главы палаты общин Пенни Мордонт.

Тем временем Мордонт приблизилась к 100 голосам после резкого подъема всего за одну ночь.

Согласно источнику в предвыборной кампании, они зафиксировали "огромный подъем" поддержки в течение ночи, который, вероятно, был спровоцирован тем, что Борис Джонсон вышел из гонки.

Мордон публично заявила о 25 сторонниках, что составляет четверть от необходимого количества голосов, однако ее компания настаивает на том, что их количество больше.