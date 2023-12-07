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Британія звинуватила російську ФСБ у спробах втручання у політичні процеси

Британія, Четвер 07 грудня 2023 15:34
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Британія звинуватила російську ФСБ у спробах втручання у політичні процеси Фото: Британія звинуватила російську ФСБ у спробах втручання у політичні процеси (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Великої Британії звинуватив Федеральну службу безпеки (ФСБ) Росії у спробах втручання в політичні процеси за допомогою кібератак. До британського МЗС вже викликали російського посла Андрія Келіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, заступник міністра закордонних справ Лео Докерті заявив, що проти двох осіб із хакерської групи Star Blizzard запровадили санкції, один з них є чинним офіцером ФСБ.

Групу, підконтрольна підрозділу "Центр 18" ФСБ Росії, звинувачують у здійсненні сотень цілеспрямованих хакерських атак на британських політиків, державних службовців, працівників аналітичних центрів, журналістів, науковців та інших учасників публічного життя.

Хакери атакували приватні електронні пошти осіб після проведення ретельних досліджень і створення фальшивих акаунтів, що видавали себе за їхні контакти.

Як зазначається, ця група зосередилася на зламі даних, а інші особи поширювали їх різними каналами.

Так ще в лютому член британського парламенту Стюарт Макдональд заявив, що його електронну пошту зламали, а зловмисник видавав себе за одного з його співробітників. Він оголосив про це публічно, щоб запобігти витоку будь-яких електронних листів.

"Ця група отримала величезну кількість даних. Інформація використовується для підриву Заходу різними способами", - заявили західні посадовці.

Зазначимо, Британія вже звинувачувала Росію у втручанні у вибори 2019 року. Це сталося після викрадення документів про торгівлю між США і Британією у депутата-консерватора Ліама Фокса, які потім потрапили в мережу. Але Британія досі не називала, хто може за цим стояти.

Кібератаки РФ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що об'єкт з утилізації ядерних відходів та виведення з експлуатації в Селлафілді (Велика Британія), який вважається вкрай небезпечним, був зламаний кіберугрупованнями, які тісно пов'язані з Росією та Китаєм.

Також 30 жовтня стало відомо, що хакерська група Clop із РФ отримала доступ до адрес електронної пошти близько 632 000 федеральних службовців США в Міністерствах оборони та юстиції.

Після заяви болгарського уряду про надання Україні допомоги у вигляді 100 одиниць бронетехніки, російські хакери із групи Noname057 (16) заблокували роботу сайту парламенту Болгарії.

Також Агентство кібербезпеки Італії у серпні виявило хакерські атаки на веб-сайти щонайменше п'яти банків. Їх здійснила російська хакерська група NoName057(16).

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