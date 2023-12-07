Британия обвинила российскую ФСБ в попытках вмешательства в политические процессы

Правительство Великобритании обвинило Федеральную службу безопасности (ФСБ) России в попытках вмешательства в политические процессы с помощью кибератак. В британский МИД уже вызвали российского посла Андрея Келина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Как сообщается, замминистра иностранных дел Лео Докерти заявил, что против двух человек из хакерской группы Star Blizzard ввели санкции, один из них является действующим офицером ФСБ.

Группа, подконтрольная подразделению "Центр 18" ФСБ России, обвиняется в совершении сотен целенаправленных хакерских атак на британских политиков, государственных служащих, работников аналитических центров, журналистов, ученых и других участников публичной жизни.

Хакеры атаковали частные электронные почты после проведения тщательных исследований и создания фальшивых аккаунтов, выдававших себя за их контакты.

Как отмечается, эта группа сосредоточилась на изломе данных, а другие лица распространяли их по разным каналам.

Так, еще в феврале член британского парламента Стюарт Макдональд заявил, что его электронную почту сломали, а злоумышленник выдавал себя за одного из его сотрудников. Он объявил об этом публично, чтобы предотвратить утечку любых электронных писем.

"Эта группа получила огромное количество данных. Информация используется для подрыва Запада разными способами", - заявили западные чиновники.

Отметим, Великобритания уже обвиняла Россию во вмешательстве в выборы 2019 года. Это произошло после похищения документов о торговле между США и Британией у депутата-консерватора Лиама Фокса, которые потом попали в сеть. Но Великобритания до сих пор не называла, кто может за этим стоять.

Кибератаки РФ

Напомним, ранее мы сообщали, что объект по утилизации ядерных отходов и выводу из эксплуатации в Селлафилде (Великобритания), который считается крайне опасным, был взломан кибергруппировками, тесно связанными с Россией и Китаем.

Также 30 октября стало известно, что хакерская группа Clop из РФ получила доступ к адресам электронной почты около 632 тысяч федеральных служащих США в Министерствах обороны и юстиции.

После заявления болгарского правительства о предоставлении Украине помощи в виде 100 единиц бронетехники, российские хакеры из группы Noname057(16) заблокировали работу сайта парламента Болгарии.

Также Агентство кибербезопасности Италии в августе обнаружило хакерские атаки на веб-сайты не менее пяти банков. Их совершила российская хакерская группа NoName057(16).