Британія зняла санкції з дочірніх компаній "Роснефти"

Минулого тижня уряд Британії оголосив про нові санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу", двох найбільших російських нафтових компаній, звинувативши їх у сприянні фінансуванню вторгнення Кремля в Україну.

І тепер Британія заявила, що дозволяє фірмам та банкам продовжувати співпрацю з Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH, які перебувають під контролем німецької держави до березня наступного року.

Берлін взяв на себе управління нафтопереробними заводами після вторгнення Росії через юридичну угоду, яка називається "опікунство", і яку необхідно поновлювати кожні шість місяців. Німеччина вперше запровадила опіку у вересні 2022 року.

Опікунство дозволяє уряду Німеччини керувати частками "Роснефти" в ключових нафтопереробних заводах, включаючи PCK Schwedt, MiRo та Bayernoil.