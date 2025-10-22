Британія зняла санкції з дочірніх компаній "Роснефти"

Британія в середу видала спеціальну ліцензію, що дозволяє компаніям працювати з двома німецькими дочірніми фірмами російського нафтового гіганта "Роснефть", що перебуває під санкційним контролем німецької держави.
Минулого тижня уряд Британії оголосив про нові санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу", двох найбільших російських нафтових компаній, звинувативши їх у сприянні фінансуванню вторгнення Кремля в Україну.
І тепер Британія заявила, що дозволяє фірмам та банкам продовжувати співпрацю з Rosneft Deutschland GmbH та RN Refining & Marketing GmbH, які перебувають під контролем німецької держави до березня наступного року.
Берлін взяв на себе управління нафтопереробними заводами після вторгнення Росії через юридичну угоду, яка називається "опікунство", і яку необхідно поновлювати кожні шість місяців. Німеччина вперше запровадила опіку у вересні 2022 року.
Опікунство дозволяє уряду Німеччини керувати частками "Роснефти" в ключових нафтопереробних заводах, включаючи PCK Schwedt, MiRo та Bayernoil.
Нагадаємо, раніше Британія розширила санкційний список проти Росії, додавши ще 40 компаній і фізичних осіб, серед яких великі енергетичні підприємства, банки та посередники, що допомагали Кремлю обходити обмеження.
До оновленого списку санкцій потрапили великі російські енергетичні компанії, серед яких "Роснефть" та "Лукойл". Порушення санкційного режиму у Великій Британії може вважатися кримінальним злочином.
Також ми писали, що американський нафтовий гігант Exxon Mobil та "Роснефть" підписали попередню угоду. Вона може відкрити шлях для повернення американській компанії частини збитків на 4,6 млрд доларів після виходу з Росії у 2022 році.