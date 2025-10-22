RU

Британия сняла санкции с дочерних компаний "Роснефти"

Фото: Британия сняла санкции с дочерних компаний "Роснефти" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британия в среду выдала специальную лицензию, позволяющую компаниям работать с двумя немецкими дочерними фирмами российского нефтяного гиганта "Роснефть", находящегося под санкционным контролем немецкого государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

На прошлой неделе правительство Великобритании объявило о новых санкциях против "Роснефти" и "Лукойла", двух крупнейших российских нефтяных компаний, обвинив их в содействии финансированию вторжения Кремля в Украину.

И теперь Великобритания заявила, что позволяет фирмам и банкам продолжать сотрудничество с Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, которые находятся под контролем немецкого государства до марта следующего года.

Берлин взял на себя управление нефтеперерабатывающими заводами после вторжения России через юридическое соглашение, которое называется "опекунство", и которое необходимо возобновлять каждые шесть месяцев. Германия впервые ввела опекунство в сентябре 2022 года.

Опекунство позволяет правительству Германии управлять долями "Роснефти" в ключевых нефтеперерабатывающих заводах, включая PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.

 

Изоляция нефтяных гигантов РФ

Напомним, ранее Великобритания расширила санкционный список против России, добавив еще 40 компаний и физических лиц, среди которых крупные энергетические предприятия, банки и посредники, которые помогали Кремлю обходить ограничения.

В обновленный санкционный список попали крупные российские энергетические компании, среди которых "Роснефть" и "Лукойл". Нарушение санкционного режима в Великобритании может считаться уголовным преступлением.

Также мы писали, что американский нефтяной гигант Exxon Mobil и "Роснефть" подписали предварительное соглашение. Оно может открыть путь для возвращения американской компании части убытков на 4,6 млрд долларов после выхода из России в 2022 году.

