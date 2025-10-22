Британия сняла санкции с дочерних компаний "Роснефти"

На прошлой неделе правительство Великобритании объявило о новых санкциях против "Роснефти" и "Лукойла", двух крупнейших российских нефтяных компаний, обвинив их в содействии финансированию вторжения Кремля в Украину.

И теперь Великобритания заявила, что позволяет фирмам и банкам продолжать сотрудничество с Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH, которые находятся под контролем немецкого государства до марта следующего года.

Берлин взял на себя управление нефтеперерабатывающими заводами после вторжения России через юридическое соглашение, которое называется "опекунство", и которое необходимо возобновлять каждые шесть месяцев. Германия впервые ввела опекунство в сентябре 2022 года.

Опекунство позволяет правительству Германии управлять долями "Роснефти" в ключевых нефтеперерабатывающих заводах, включая PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.