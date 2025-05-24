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Британія жорстко засудила атаку РФ на Київ: це не дії країни, яка прагне миру

Британія, Субота 24 травня 2025 19:58
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Британія жорстко засудила атаку РФ на Київ: це не дії країни, яка прагне миру Фото: міністр закордонних справ Британії Девід Леммі (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Минулої ночі Росія випустила по Україні ракети і сотні безпілотників, вдаривши по різних регіонах. Постраждали цивільні, зруйновано житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі.

"Минулої ночі Росія знову атакувала Україну - 14 ракетами і сотнями безпілотників по всій країні. Ще одна ніч терору для українських цивільних, ще більше поранених і зруйнованих будинків", - наголосив мінстр.

Леммі підкреслив, що це не дії країни, яка прагне миру.

Атака на Київ

Нагадаємо, що вчора ввечері українські військові зафіксували рух ворожих ударних дронів у бік столиці. Над Київською областю спочатку були помічені "Шахеди", а пізніше в місті та області пролунали вибухи.

Загалом в ніч на 24 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ. Як наразі відомо, Росія одночасно використала балістичні ракети та дрони-камікадзе.

За даними Повітряних сил, по території України було випущено 14 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23 та 250 ударних безпілотників. Силами ППО було знищено 6 ракет і збито 245 дронів.

Деталі про наслідки нічного удару можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що унаслідок нічної атаки РФ у Києві зафіксовано пошкодження житлових будинків, шкіл і медзакладу.

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