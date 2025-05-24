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Британия жестко осудила атаку РФ на Киев: это не действия страны, которая стремится к миру

Британия, Суббота 24 мая 2025 19:58
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Британия жестко осудила атаку РФ на Киев: это не действия страны, которая стремится к миру Фото: министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Прошлой ночью Россия выпустила по Украине ракеты и сотни беспилотников, ударив по разным регионам. Пострадали гражданские, разрушены жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Британии Дэвида Лемми.

"Прошлой ночью Россия снова атаковала Украину - 14 ракетами и сотнями беспилотников по всей стране. Еще одна ночь террора для украинских гражданских, еще больше раненых и разрушенных домов", - подчеркнул минстр.

Лемми подчеркнул, что это не действия страны, которая стремится к миру.

Атака на Киев

Напомним, что вчера вечером украинские военные зафиксировали движение вражеских ударных дронов в сторону столицы. Над Киевской областью сначала были замечены "Шахеды", а позже в городе и области раздались взрывы.

Всего в ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых масштабных атак на Киев. Как сейчас известно, Россия одновременно использовала баллистические ракеты и дроны-камикадзе.

По данным Воздушных сил, по территории Украины было выпущено 14 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных беспилотников. Силами ПВО было уничтожено 6 ракет и сбито 245 дронов.

Детали о последствиях ночного удара можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также писали, что в результате ночной атаки РФ в Киеве зафиксированы повреждения жилых домов, школ и медучреждения.

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