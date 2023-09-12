Британія збільшить виробництво боєприпасів та створить нові виробничі лінії
Міністерство оборони Великої Британії оголосило про нові замовлення на постачання боєприпасів. Для цього було виділено 130 мільйонів фунтів стерлінгів (162 млн доларів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію BAE Systems.
"Це рішення послідувало за рішенням Міністерства оборони реалізувати опціон на збільшення контракту на поставку, оголошеного в липні, з 280 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 350 млн доларів) до 410 мільйонів фунтів стерлінгів (511 млн доларів)", - йдеться у повідомленні.
Це створить додаткові виробничі лінії
Повне замовлення на оборонне обладнання та підтримку буде поставлено через об'єкти BAE Systems у Вашингтоні, Тайн і Уїр, і Глаське, Південний Уельс.
Загальний контракт створить понад 200 нових висококваліфікованих робочих місць на півночі Англії та Південному Уельсі, що збільшить штат компанії у Великій Британії, який займається виробництвом боєприпасів і налічує 1200 осіб.
Керуючий директор підрозділу боєприпасів BAE Systems Глінн Плант заявив, що цей контракт ґрунтується на широких відносинах з Міністерством оборони Великої Британії як стратегічним партнером з постачання боєприпасів.
"Наші команди збільшують темпи виробництва, інвестують у людей і нові потужності, а також максимально збільшують графік змін, щоб задовольнити зростаючий попит, забезпечуючи водночас відповідність кожної оболонки нашим винятково високим стандартам", - сказав Плант.
Що про це говорять в уряді Британії
Міністр оборонних закупівель Британії Джеймс Картлідж сказав, що країні вкрай важливо збільшити суверенне виробництво боєприпасів. Війна в Україні триває, а Британія регулярно передає нову допомогу для ЗСУ.
"Цей контракт сприятиме подальшому збільшенню запасів боєприпасів, одночасно підтримуючи нашу оборонну промисловість і створюючи сотні висококваліфікованих робочих місць у Великій Британії", - сказав Картлідж.
Спільні закупівлі боєприпасів для України
На початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.
Європейське оборонне агентство (EDA) 5 вересня підписало перші контракти на спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Члени ЄС купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.
Нещодавно Польща підписала "рамковий контракт" з Європейським оборонним агентством (EDA) на спільні закупівлі 155-мм боєприпасів для України.
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