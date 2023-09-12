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Британія збільшить виробництво боєприпасів та створить нові виробничі лінії

Британія, Вівторок 12 вересня 2023 18:35
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Британія збільшить виробництво боєприпасів та створить нові виробничі лінії Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міністерство оборони Великої Британії оголосило про нові замовлення на постачання боєприпасів. Для цього було виділено 130 мільйонів фунтів стерлінгів (162 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію BAE Systems.

"Це рішення послідувало за рішенням Міністерства оборони реалізувати опціон на збільшення контракту на поставку, оголошеного в липні, з 280 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 350 млн доларів) до 410 мільйонів фунтів стерлінгів (511 млн доларів)", - йдеться у повідомленні.

Це створить додаткові виробничі лінії

Повне замовлення на оборонне обладнання та підтримку буде поставлено через об'єкти BAE Systems у Вашингтоні, Тайн і Уїр, і Глаське, Південний Уельс.

Загальний контракт створить понад 200 нових висококваліфікованих робочих місць на півночі Англії та Південному Уельсі, що збільшить штат компанії у Великій Британії, який займається виробництвом боєприпасів і налічує 1200 осіб.

Керуючий директор підрозділу боєприпасів BAE Systems Глінн Плант заявив, що цей контракт ґрунтується на широких відносинах з Міністерством оборони Великої Британії як стратегічним партнером з постачання боєприпасів.

"Наші команди збільшують темпи виробництва, інвестують у людей і нові потужності, а також максимально збільшують графік змін, щоб задовольнити зростаючий попит, забезпечуючи водночас відповідність кожної оболонки нашим винятково високим стандартам", - сказав Плант.

Що про це говорять в уряді Британії

Міністр оборонних закупівель Британії Джеймс Картлідж сказав, що країні вкрай важливо збільшити суверенне виробництво боєприпасів. Війна в Україні триває, а Британія регулярно передає нову допомогу для ЗСУ.

"Цей контракт сприятиме подальшому збільшенню запасів боєприпасів, одночасно підтримуючи нашу оборонну промисловість і створюючи сотні висококваліфікованих робочих місць у Великій Британії", - сказав Картлідж.

Спільні закупівлі боєприпасів для України

На початку травня Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу для України для спільних закупівель боєприпасів та ракет. Планується передати Україні 1 мільйон снарядів.

Європейське оборонне агентство (EDA) 5 вересня підписало перші контракти на спільну закупівлю артилерійських снарядів для України. Члени ЄС купуватимуть універсальні снаряди для найпоширеніших артилерійських гаубиць: французької Caesar, польської Krab, німецької Panzerhaubitze 2000 та словацької Zuzana.

Нещодавно Польща підписала "рамковий контракт" з Європейським оборонним агентством (EDA) на спільні закупівлі 155-мм боєприпасів для України.

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