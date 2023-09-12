Великобритания увеличит производство боеприпасов и создаст новые производственные линии

Министерство обороны Великобритании объявило о новых заказах на поставку боеприпасов. Для этого было выделено 130 миллионов фунтов стерлингов (162 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию BAE Systems .

"Это решение последовало за решением Министерства обороны реализовать опцион на увеличение контракта на поставку, объявленного в июле, с 280 миллионов фунтов стерлингов (почти 350 млн долларов) до 410 миллионов фунтов стерлингов (511 млн долларов)", - говорится в сообщении.

Это создаст дополнительные производственные линии

Полный заказ на оборонное оборудование и поддержку будет поставлен через объекты BAE Systems в Вашингтоне, Тайн и Уир, и Глаське, Южный Уэльс.

Общий контракт создаст более 200 новых высококвалифицированных рабочих мест на севере Англии и Южном Уэльсе, что увеличит штат компании в Великобритании, который занимается производством боеприпасов и насчитывает 1200 человек.

Управляющий директор подразделения боеприпасов BAE Systems Глинн Плант заявил, что этот контракт основывается на широких отношениях с Министерством обороны Великобритании как стратегическим партнером по поставкам боеприпасов.

"Наши команды увеличивают темпы производства, инвестируют в людей и новые мощности, а также максимально увеличивают график изменений, чтобы удовлетворить растущий спрос, обеспечивая при этом соответствие каждой оболочки нашим исключительно высоким стандартам", - сказал Плант.

Что об этом говорят в правительстве Британии

Министр оборонных закупок Британии Джеймс Картлидж сказал, что стране крайне важно увеличить суверенное производство боеприпасов. Война в Украине продолжается, а Британия регулярно передает новую помощь для ВСУ.

"Этот контракт будет способствовать дальнейшему увеличению запасов боеприпасов, одновременно поддерживая нашу оборонную промышленность и создавая сотни высококвалифицированных рабочих мест в Великобритании", - сказал Картлидж.

Совместные закупки боеприпасов для Украины

В начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планируется передать Украине 1 млн. снарядов.

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов для Украины. Члены ЕС будут покупать универсальные снаряды для самых распространенных артиллерийских гаубиц: французской Caesar, польской Krab, немецкой Panzerhaubitze 2000 и словацкой Zuzana.

Недавно Польша подписала "рамочный контракт" с Европейским оборонным агентством (EDA) на совместные закупки 155 мм боеприпасов для Украины.