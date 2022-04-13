UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия с завтрашнего дня запрещает импорт железа и стали из России

Фото: глава МИД Великобритании Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о введении с 14 апреля запрета на импорт российского железа и стали. Кроме того, Лондон закрывает экспорт в Россию передовых технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание Standard.

"После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины сегодня мы вводим санкции против тех, кто поддерживает незаконные отколовшиеся регионы и причастен к зверствам против украинского народа. Мы продолжим преследовать всех, кто помогает и подстрекает войну Путина", - цитирует издание заявление главы британского МИД.

Лиз Трасс добавила, что с завтрашнего дня Британия запрещает импорт российского железа и стали. Кроме того, уточнила она, вводится запрет на экспорт в Россию квантовых технологий и современных материалов, в которых "очень нуждается Путин".

Напомним, сегодня Великобритания внесла в санкционные списки более 200 физических и юридических лиц из России.

Отметим, на прошлой неделе Лондон ввел новый пакет санкций против россиян.

Украина противостоит полномасштабному российскому вторжению 49-й день. О ситуации в зонах боевых действий и регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияСанкции против РоссииВойна России против Украины