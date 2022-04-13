Британия с завтрашнего дня запрещает импорт железа и стали из России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс сообщила о введении с 14 апреля запрета на импорт российского железа и стали. Кроме того, Лондон закрывает экспорт в Россию передовых технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британское издание Standard .

"После ужасных ракетных обстрелов мирных жителей на востоке Украины сегодня мы вводим санкции против тех, кто поддерживает незаконные отколовшиеся регионы и причастен к зверствам против украинского народа. Мы продолжим преследовать всех, кто помогает и подстрекает войну Путина", - цитирует издание заявление главы британского МИД.

Лиз Трасс добавила, что с завтрашнего дня Британия запрещает импорт российского железа и стали. Кроме того, уточнила она, вводится запрет на экспорт в Россию квантовых технологий и современных материалов, в которых "очень нуждается Путин".