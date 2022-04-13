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Британія з завтрашнього дня забороняє імпорт заліза і сталі з Росії

Фото: глава МЗС Великобританії Ліз трас (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас повідомила про введення з 14 квітня заборони на імпорт російського заліза і сталі. Крім того, Лондон закриває експорт до Росії передових технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання Standard.

"Після жахливих ракетних обстрілів мирних жителів на сході України сьогодні ми вводимо санкції проти тих, хто підтримує незаконні відкололися регіони і причетний до звірств проти українського народу. Ми продовжимо переслідувати всіх, хто допомагає і підбурює війну Путіна", - цитує видання заяву глави британського МЗС.

Ліз трас додала, що з завтрашнього дня Британія забороняє імпорт російського заліза і сталі. Крім того, уточнила вона, вводиться заборона на експорт в Росію квантових технологій і сучасних матеріалів, яких "дуже потребує Путін".

Нагадаємо, сьогодні Великобританія внесла до санкційних списків понад 200 фізичних та юридичних осіб з Росії.

Зазначимо, минулого тижня Лондон ввів новий пакет санкцій проти росіян.

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