Британія з завтрашнього дня забороняє імпорт заліза і сталі з Росії

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас повідомила про введення з 14 квітня заборони на імпорт російського заліза і сталі. Крім того, Лондон закриває експорт до Росії передових технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання Standard .

"Після жахливих ракетних обстрілів мирних жителів на сході України сьогодні ми вводимо санкції проти тих, хто підтримує незаконні відкололися регіони і причетний до звірств проти українського народу. Ми продовжимо переслідувати всіх, хто допомагає і підбурює війну Путіна", - цитує видання заяву глави британського МЗС.

Ліз трас додала, що з завтрашнього дня Британія забороняє імпорт російського заліза і сталі. Крім того, уточнила вона, вводиться заборона на експорт в Росію квантових технологій і сучасних матеріалів, яких "дуже потребує Путін".