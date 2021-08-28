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Британия завершает эвакуацию гражданских из Афганистана. Всех вывезти не смогли

Автор: Александр Белоус

Британские войска завершат эвакуацию мирных жителей из Афганистана в субботу, 28 августа. О решении сообщил главнокомандующий вооруженными силами генерал Ник Картер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы приближаемся к концу эвакуации, которая состоится в течение сегодняшнего дня. А затем необходимо будет вывести наши войска на оставшихся самолетах", - сказал Картер.

По его словам, было несколько очень сложных решений, которые пришлось вынести на месте. "Мы не смогли вывезти всех, и это было душераздирающе", - добавил он.

Напомним, Франция завершила операции по эвакуации своих граждан из Афганистана. Последний рейс из Кабула вылетел 27 августа.

Германия также закончила эвакуацию из Афганистана. Стране удалось вывезти более 5 тысяч человек.

В то же время, талибы уже заняли позиции в аэропорту Кабула в Афганистане. Они дожидаются ухода американских военных, которые проводят эвакуацию.

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Афганистан