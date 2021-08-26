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США планируют завершить эвакуацию из Афганистана за 36 часов, - CNN

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Четверг 26 августа 2021 14:46
США планируют завершить эвакуацию из Афганистана за 36 часов, - CNN Фото: США планируют завершить эвакуацию из Афганистана за 36 часов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты намерены завершить эвакуацию из Афганистана в течение 36 часов. Сейчас основное внимание по вывозу уделяется местному афганскому персоналу, работающему в посольстве США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Американские граждане все еще прибывают, но их приоритет сместился на местный персонал", - сообщил источник издания.

По данным источника, около 1800 местных афганских сотрудников посольства США еще должны добраться до аэропорта. Он также добавил, что американские военные уже забрали 1300 местных сотрудников и эвакуировали их.

При этом отмечается, что в Афганистане осталось примерно 150 американских граждан. С полуночи 200 человек были эвакуированы на базу и вывезены самолетом. Таким образом, общее число граждан США, эвакуированных с 14 августа, достигло 4700 человек.

Доступ на базу становится все более затруднительным. Все ворота на базе сейчас закрыты, кроме тех, которые неофициально использовались афганскими силами безопасности для доставки эвакуированных людей.

Источник добавил, что закрытие ворот означает, что "тонны групп с особыми интересами кружат вокруг аэропорта на автобусах, пытаясь понять, как попасть внутрь. Для них мало что можно сделать, хотя они и хотели бы помочь. Поэтому буквально никто другой не может попасть внутрь", если только их не сопровождают.

Источник издания сообщил, что операция по эвакуации из Афганистана - хотя она уже завершается - закончится в пятницу.

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