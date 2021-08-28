Британія завершує евакуацію цивільних з Афганістану. Всіх вивезти не змогли

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

"Ми наближаємося до кінця евакуації, яка відбудеться протягом сьогоднішнього дня. А потім необхідно буде вивести наші війська на літаках, що залишилися", - сказав Картер.

За його словами, було кілька дуже складних рішень, які довелося винести на місці. "Ми не змогли вивезти всіх, і це було жахливо", - додав він.

