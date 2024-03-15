Британия осудила российские выборы на оккупированных территориях Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя Великобритании при ОБСЕ Нила Холланда.

Во время заседания Постоянного совета организации в Вене в четверг, 14 марта, дипломат напомнил, что агрессия России началась в 2014 году, когда она незаконно аннексировала Крым. Теперь, по его словам, Россия пытается захватить новые территории с начала ее полномасштабного вторжения два года назад.

"Сейчас в регионах Украины, которые она, как она утверждает, аннексировала, Россия проводит свои президентские выборы вопреки воле украинского народа. Это еще одна вопиющая попытка России создать видимость легитимности своего незаконного присутствия в Украине. И это еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, принципов, которые являются основополагающими для Хельсинкского Заключительного акта, который Россия разорвала на куски", - сказал Холланд.

Он также отметил, что Великобритания решительно осуждает Россию за проведение президентских выборов в Украине, что противоречит международному праву, в частности Уставу ООН. И подчеркнул, что "эти так называемые "выборы" на суверенной территории Украины незаконны".

"Россия не имеет никаких законных оснований для таких действий на территории Украины. (...) Мы не признаем результаты никаких фиктивных референдумов или выборов. Донецк, Херсон, Луганск, Запорожье и Крым являются частью Украины. Проведение фиктивных выборов в этих регионах не изменит этого факта", - отметил представитель Великобритании при ОБСЕ.

Выборы в России

В России "выборы" президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря российский диктатор Владимир Путин официально заявил о намерении вновь переизбираться.

Британская разведка сообщила, что РФ усиливает давление на гражданских из-за досрочных "выборов" президента на временно оккупированных территориях.

В Службе безопасности Украины рассказали о том, как проходят псевдовыборы в оккупации. В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что результаты "выборов" уже заранее известны в Кремле.

Подробнее о псевдовыборах в оккупации - читайте в материале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".

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