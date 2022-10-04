Британія запровадила санкції щодо "голови уряду" Херсонської області

Рестрикції, що мають на увазі заборону на в'їзд до Великобританії та заморожування активів у разі їх виявлення, були застосовані до Єлісєєва під приводом того, що він причетний до дій щодо дестабілізації України.

Сергій Єлісєєв

У 2021-2022 роках був першим заступником голови уряду Калінінградської області. Раніше чоловік працював у Федеральній службі безпеки РФ.

5 липня 2022 року призначений "головою уряду російської окупаційної Військово-цивільної адміністрації Херсонської області". 4 серпня призначений "виконувачем обов'язків голови Військово-цивільна адміністрація Херсонської області".

Від початку російського вторгнення Британія ввела санкції щодо більш ніж 1,4 тисячі фізичних та 160 юридичних осіб.