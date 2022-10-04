Британія запровадила санкції щодо "голови уряду" Херсонської області

У вівторок, 04 жовтня, Британія запровадила санкції щодо "голови уряду" окупованої частини Херсонської області Сергія Єлісєєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Британії.
Рестрикції, що мають на увазі заборону на в'їзд до Великобританії та заморожування активів у разі їх виявлення, були застосовані до Єлісєєва під приводом того, що він причетний до дій щодо дестабілізації України.
Сергій Єлісєєв
У 2021-2022 роках був першим заступником голови уряду Калінінградської області. Раніше чоловік працював у Федеральній службі безпеки РФ.
5 липня 2022 року призначений "головою уряду російської окупаційної Військово-цивільної адміністрації Херсонської області". 4 серпня призначений "виконувачем обов'язків голови Військово-цивільна адміністрація Херсонської області".
Від початку російського вторгнення Британія ввела санкції щодо більш ніж 1,4 тисячі фізичних та 160 юридичних осіб.
Нагадаємо, що раніше США запровадили санкції проти Росії за анексію територій.
Також Британія розширила санкції проти РФ через "референдуми".
Пізніше Британія запровадила санкції проти голови Центробанку РФ Набіулліної.
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