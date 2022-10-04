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Британия ввела санкции в отношении "главы правительства" Херсонской области

Фото: Британия ввела санкции в отношении "главы правительства" Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 04 октября, Британия ввела санкции в отношении "главы правительства" оккупированной части Херсонской области Сергея Елисеева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Британии.

Рестрикции, которые подразумевают запрет на въезд в Великобританию и замораживание активов в случае их обнаружения, были применены к Елисееву под предлогом того, что он причастен к действиям по дестабилизации Украины.

Сергей Елисеев

В 2021-2022 годах являлся первым заместителем главы правительства Калининградской области. Ранее мужчина работал в Федеральной службе безопасности РФ.

5 июля 2022 года назначен главой правительства российской оккупационной Военно-гражданской администрации Херсонской области. 4 августа назначен "исполняющим обязанности председателя Военно-гражданская администрация Херсонской области".

С начала российского вторжения Британия ввела санкции в отношении более 1,4 тысяч физических и 160 юридических лиц.

Напомним, что ранее США ввели санкции против России за аннексию территорий.

Также Британия расширила санкции против РФ из-за "референдума".

Позже Британия ввела санкции против главы Центробанка РФ Набиуллиной.

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