Британия ввела санкции в отношении "главы правительства" Херсонской области

Во вторник, 04 октября, Британия ввела санкции в отношении "главы правительства" оккупированной части Херсонской области Сергея Елисеева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу правительства Британии.
Рестрикции, которые подразумевают запрет на въезд в Великобританию и замораживание активов в случае их обнаружения, были применены к Елисееву под предлогом того, что он причастен к действиям по дестабилизации Украины.
Сергей Елисеев
В 2021-2022 годах являлся первым заместителем главы правительства Калининградской области. Ранее мужчина работал в Федеральной службе безопасности РФ.
5 июля 2022 года назначен главой правительства российской оккупационной Военно-гражданской администрации Херсонской области. 4 августа назначен "исполняющим обязанности председателя Военно-гражданская администрация Херсонской области".
С начала российского вторжения Британия ввела санкции в отношении более 1,4 тысяч физических и 160 юридических лиц.
Напомним, что ранее США ввели санкции против России за аннексию территорий.
Также Британия расширила санкции против РФ из-за "референдума".
Позже Британия ввела санкции против главы Центробанка РФ Набиуллиной.
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