Британія запровадила санкції проти керівників колонії, в якій помер Навальний

Санкції були введені проти шести осіб, які очолювали колонію. Підсанкційним особам заморозять активи й заборонять в'їзд до Британії.

Водночас Британія закликає негайно передати тіло Олексія Навального його родині й провести повне, а також прозоре розслідування.

"Очевидно, що російська влада бачила в Навальному загрозу і неодноразово намагалася змусити його замовкнути. Оперативники ФСБ отруїли його "Новачком" у 2020 році, вони ув'язнили його за мирну політичну діяльність і відправили в арктичну колонію. Ніхто не повинен сумніватися в репресивному характері російської системи", - заявив міністра закордонних справ Британії Девід Кемерон.

До списку санкцій потрапили:

полковник Вадим Костянтинович Калінін - начальник арктичної виправної колонії ІК-3 "Полярний вовк";

підполковник Коржов Сергій Миколайович - заступник начальника;

підполковник внутрішньої служби Василь Олександрович Видрін - заступник начальника;

підполковник міліції Пилипчик Володимир Іванович - заступник начальника;

підполковник Голяков Олександр Володимирович - заступник начальника;

полковник Олександр Валерійович Образцов - заступник начальника;

Смерть Навального

Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) повідомила сьогодні, 16 лютого, про смерть політика Олексія Навального в колонії №3 у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Згідно з повідомленням ФСВП, Навальному стало погано під час прогулянки. Після цього він практично відразу знепритомнів, а лікарі, які прибули на місце, констатували його смерть.

В Росії стверджують про те, що у Навального, нібито, відірвався тромб. Наразі офіційно про причини смерті політика не відомо.

Детальніше про смерть політика в матеріалі РБК-Україна "Вбивство, яке собі дозволив Путін". Чи вплине смерть Навального на ситуацію в Росії".