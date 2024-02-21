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Британия ввела санкции против руководителей колонии, в которой умер Навальный

Фото: Алексей Навальный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания ввела санкции против руководителей исправительной колонии, в которой недавно умер Алексей Навальный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Министерства иностранных дел (МИД) Британии.

Санкции были введены против шести человек, которые возглавляли колонию. Подсанкционным лицам заморозят активы и запретят въезд в Британию. 

В то же время Британия призывает немедленно передать тело Алексея Навального его семье и провести полное, а также прозрачное расследование. 

"Очевидно, что российские власти видели в Навальном угрозу и неоднократно пытались заставить его замолчать. Оперативники ФСБ отравили его "Новичком" в 2020 году, они посадили его за мирную политическую деятельность и отправили в арктическую колонию. Никто не должен сомневаться в репрессивном характере российской системы, - заявил министра иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. 

В санкционный список попали: 

  • полковник Вадим Константинович Калинин - начальник арктической исправительной колонии ИК-3 "Полярный волк";
  • подполковник Коржов Сергей Николаевич - заместитель начальника;
  • подполковник внутренней службы Василий Александрович Выдрин - заместитель начальника;
  • подполковник милиции Пилипчик Владимир Иванович - заместитель начальника;
  • подполковник Голяков Александр Владимирович - заместитель начальника;
  • полковник Александр Валерьевич Образцов - заместитель начальника;

Смерть Навального

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщила сегодня, 16 февраля, о смерти политика Алексея Навального в колонии №3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно сообщению ФСИН, Навальному стало плохо во время прогулки. После этого он практически сразу потерял сознание, а прибывшие на место врачи констатировали его смерть.

В России утверждают о том, что у Навального, якобы, оторвался тромб. Сейчас официально о причинах смерти политика не известно.

Тем временем команда Навального пока не подтверждает его смерть.

Детальнее о смерти политика в материале РБК-Украина "Убийство, которое себе позволил Путин". Повлияет ли смерть Навального на ситуацию в России".

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Великобритания