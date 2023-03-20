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Британія запровадила санкції проти фінансистів іранського Корпусу вартових

Фото: Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 20 березня, Британія запровадила санкції проти семи представників Корпусу вартових ісламської революції за участь у порушенні прав людини або сприяння їм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Британії.

Під санкції підпав голова ради керуючих кооперативного фонду КВІР Алі Асгар Ноурузі, його заступник Сейєд Амінолла Емамі Табатабаї, а також троє членів правління фонду.

Крім цього, у чорному списку опинилися двоє командирів регіональних відділень КВІР - Ахмед Зулькадр та Аліреза Хейдарнія.

"Кооперативний фонд КВІР забезпечує фінансування жорстоких репресій в Ірані та по всьому Близькому Сходу. Сьогодні ми ввели санкції проти голови та чотирьох членів правління фонду. Ми продовжимо закликати до відповідальності іранський режим", - йдеться у заяві.

Введені санкції передбачають заморожування фінансових активів у разі їхнього виявлення у Британії, а також заборону на в'їзд до країни.

Нагадаємо, що в понеділок, 20 березня, Європейський союз запровадив вже шостий пакет санкцій проти Ірану. Обмеження пов'язані з порушенням прав людини у країні.

У понеділок, 20 березня, Австралія запровадила санкції проти іранської організації, що займається виробництвом та постачанням дронів до Росії.

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ВеликобританіяІранСанкції проти Ірану