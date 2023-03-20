Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Ірану: подробиці
В понеділок, 20 березня, Європейський союз запровадив вже шостий пакет санкцій проти Ірану. Обмеження пов'язані з порушенням прав людини у країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Німеччини та The Washington Post.
"Становище людей в Ірані знову на порядку денному, враховуючи репресії режиму проти іранського населення, які тривають. Міністри закордонних справ ЄС ухвалюють ще один пакет санкцій та списків для вжиття заходів проти порушень прав людини, шостий такий пакет із початку протестів у вересні 2022 року", - йдеться у заяві МЗС.
Washington Post повідомляє, що під санкції потрапили члени Вищої ради культурної революції Ірану та вісім офіційних осіб. Мова йде про суддів, законодавців та священнослужителів, звинувачених у причетності до розгону демонстрантів силами безпеки.
Їхні активи були заморожені, а також їм буде заборонено в'їзд до ЄС. ЄС заявив, що рада є політичним органом режиму, який просував кілька проектів, що підривають свободу дівчат і жінок, які встановлюють обмеження на їхній одяг та освіту.
Нагадаємо, що у понеділок, 20 березня, Австралія запровадила санкції проти іранської організації, що займається виробництвом та постачанням дронів до Росії.
Німеччина та Франція підтримують ідею включити Корпус вартових ісламської революції (КВІР) до списку терористичних організацій у Європейському союзі.
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