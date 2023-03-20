Британия ввела санкции против финансистов иранского Корпуса стражей

В понедельник, 20 марта, Британия ввела санкции против семи представителей Корпуса стражей исламской революции за участие в нарушении прав человека или содействие им.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Британии.

Введенные санкции предусматривают замораживание финансовых активов в случае их обнаружения в Британии, а также запрет на въезд в страну.

"Кооперативный фонд КСИР обеспечивает финансирование жестоких репрессий в Иране и по всему Ближнему Востоку. Сегодня мы ввели санкции против председателя и четырех членов правления фонда. Мы продолжим призывать к ответственности иранский режим", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в черном списке оказались двое командиров региональных отделений КСИР - Ахмед Зулькадр и Алиреза Хейдарния.

Под санкции подпал председатель совета управляющих кооперативного фонда КСИР Али Асгар Ноурузи, его заместитель Сейед Аминолла Эмами Табатабаи, а также трое членов правления фонда.

Напомним, что в понедельник, 20 марта, Европейский союз ввел уже шестой пакет санкций против Ирана. Ограничения связаны с нарушением прав человека в стране.

В понедельник, 20 марта, Австралия ввела санкции против иранской организации, занимающейся производством и поставкой дронов в Россию.

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