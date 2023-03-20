Австралія запровадила санкції проти Ірану за поставки дронів до Росії
У понеділок, 20 березня, Австралія запровадила санкції проти іранської організації, що займається виробництвом та постачанням дронів до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Австралії.
"Уряд Австралії вводить цільові фінансові санкції та заборони на поїздки в стилі Магнітського ще щодо 14 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 14 іранських організацій, відповідальних за кричущі порушення та порушення прав людини в Ірані", - йдеться у повідомленні.
Під обмеження потрапили чотири співробітники "поліції моралі", які несуть відповідальність за арешт, затримання та жорстоке поводження з Махсою Аміні. Під санкції також потрапили високопосадовці правоохоронних органів, політичні та військові діячі, у тому числі представники Корпусу вартових ісламської революції, які брали участь у жорстокому придушенні протестів.
"Австралія також приєднується до партнерів, щоб запровадити додаткові цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 13 іранських громадян, а також цільові фінансові санкції щодо однієї організації, що займається виробництвом та постачанням дронів до Росії", - повідомили в МЗС.
Росія використовувала безпілотники іранського виробництва для завдання ударів по українським громадянам та цивільній інфраструктурі.
Нагадаємо, що Австралія 24 лютого запровадила нові санкції проти Росії та пообіцяла додаткову військову допомогу Україні.
Австралія пообіцяла передати Україні безпілотники для ЗСУ. Також проти Росії буде запроваджено нові санкції.
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе підтвердили готовність підтримки України, яка відбиває російську повномасштабну військову агресію.
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