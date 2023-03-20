Австралія запровадила санкції проти Ірану за поставки дронів до Росії

У понеділок, 20 березня, Австралія запровадила санкції проти іранської організації, що займається виробництвом та постачанням дронів до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МЗС Австралії.

"Уряд Австралії вводить цільові фінансові санкції та заборони на поїздки в стилі Магнітського ще щодо 14 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 14 іранських організацій, відповідальних за кричущі порушення та порушення прав людини в Ірані", - йдеться у повідомленні.

Під обмеження потрапили чотири співробітники "поліції моралі", які несуть відповідальність за арешт, затримання та жорстоке поводження з Махсою Аміні. Під санкції також потрапили високопосадовці правоохоронних органів, політичні та військові діячі, у тому числі представники Корпусу вартових ісламської революції, які брали участь у жорстокому придушенні протестів.

"Австралія також приєднується до партнерів, щоб запровадити додаткові цільові фінансові санкції та заборону на поїздки щодо 13 іранських громадян, а також цільові фінансові санкції щодо однієї організації, що займається виробництвом та постачанням дронів до Росії", - повідомили в МЗС.

Росія використовувала безпілотники іранського виробництва для завдання ударів по українським громадянам та цивільній інфраструктурі.