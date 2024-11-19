Британія запровадила санкції проти чиновників РФ за ідеологічну обробку українських дітей

Великобританія запровадила санкції проти десяти російських чиновників та пов'язаних із державою молодіжних організацій. Вони винні у насильницькій депортації та спробах ідеологічної обробки українських дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Великобританії .

"Нові санкції спрямовані проти тих, хто підтримує спроби Володимира Путіна примусово депортувати та ідеологічно опрацювати дітей України, а також знищити їхню українську культурну спадщину", - йдеться у повідомленні.

За даними МЗС, понад 19 500 українських дітей було примусово вивезено або депортовано російською владою на Росію та на тимчасово окуповані території України.

За оцінками, 6000 українських дітей було переміщено до мережі таборів перевиховання. Потрапивши туди, вони зазнають зусиль з ідеологічної обробки, спрямованих на руйнування їхньої української ідентичності та прищеплення проросійських настроїв.

Російська влада знайомить українських дітей з навчальною програмою, яка переписує історію Росії та України, прославляє російські військові дії та пропагує лояльність Росії, а в деяких випадках включає військову підготовку, йдеться у повідомленні.

"Жодна дитина не повинна використовуватися як пішак у війні, проте дії президента Путіна, спрямовані проти українських дітей, показують, на які заходи вона готова піти у своїй місії зі стирання України та її народу з карти світу", - заявив міністр закордонних справ. Девід Леммі.

Пакет санкцій спрямований проти тих, хто підтримує цю програму, включаючи військово-патріотичний рух "Юнармия" - російську воєнізовану організацію, яка відіграє центральну роль у спробах Путіна примусово депортувати та ідеологічно опрацювати молоде покоління України.

Санкції також торкнулися Тетяни Завальської, призначеної Росією головою Херсонського дитячого будинку, з якого 46 дітей насильно вивезли на Росію для усиновлення.

Директора Олешківської школи-інтернату для дітей з обмеженими можливостями у Херсоні Віталія Олександровича Сука також включено до списку за використання свого службового становища для незаконного вивезення українських дітей-інвалідів з Херсона.