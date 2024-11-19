Британия ввела санкции против чиновников РФ за идеологическую обработку украинских детей

Великобритания ввела санкции против десяти российских чиновников и связанных с государством молодежных организаций. Они виновны в насильственной депортации и попытках идеологической обработки украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Великобритании .

"Новые санкции направлены против тех, кто поддерживает попытки Владимира Путина принудительно депортировать и идеологически обработать детей Украины, а также уничтожить их украинское культурное наследие", - говорится в сообщении.

По данным МИД, более 19 500 украинских детей были принудительно вывезены или депортированы российскими властями на Россию и на временно оккупированные территории Украины.

По оценкам, 6000 украинских детей были перемещены в сеть лагерей перевоспитания. Попав туда, они подвергаются усилиям по идеологической обработке, направленным на разрушение их украинской идентичности и привитие пророссийских настроений.

Российские власти знакомят украинских детей с учебной программой, которая переписывает историю России и Украины, прославляет российские военные действия и пропагандирует лояльность России, а в некоторых случаях включает военную подготовку, говорится в сообщении.

"Ни один ребенок не должен использоваться в качестве пешки в войне, однако действия президента Путина, направленные против украинских детей, показывают, на какие меры он готов пойти в своей миссии по стиранию Украины и ее народа с карты мира", - заявил министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Пакет санкций направлен против тех, кто поддерживает эту программу, включая военно-патриотическое движение "Юнармия" - российскую военизированную организацию, играющую центральную роль в попытках Путина принудительно депортировать и идеологически обработать молодое поколение Украины.

Санкции также коснулись Татьяны Завальской, назначенной Россией главой Херсонского детского дома, из которого 46 детей были насильно вывезены на Россию для усыновления.

Директор Олешковской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями в Херсоне Виталий Александрович Сук также включен в список за использование своего служебного положения для незаконного вывоза украинских детей-инвалидов из Херсона.