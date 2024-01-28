Британия предложила план достижения мира в Газе, - FT

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил план долгосрочного прекращения огня и достижения мира в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

План будет использован для обеспечения освобождения заложников, удерживаемых в Газе, и для переговоров о постоянном прекращении огня, сообщил министр иностранных дел..

Он включает предложение о том, чтобы высшие лидеры ХАМАСа в Газе, включая Яхью Синвара, вдохновителя нападения 7 октября, которое спровоцировало войну, уехали из сектора в другую страну.

“Что мы пытаемся сделать, так это закрепить идею о том, что когда вы получаете эту паузу, вы должны усердно работать, чтобы превратить ее в длительное прекращение огня, и действительно сосредоточиться на реалистичных и достижимых вещах, которые действительно могли бы сделать прекращение огня постоянным и устойчивым”, - сказал Кэмерон.

Министр считает, что план Великобритании дополняет другие инициативы, и обсудил его с правительствами США, Европы и арабских стран.

"У вас должны быть гораздо более четкие политические горизонты для палестинского государства: новое палестинское правительство для Западного берега и Газы, и что ХАМАС никогда больше не должен иметь возможности нападать на Израиль”, - заявил министр.

Несмотря на препятствия, западные и арабские официальные лица обсуждают формирование нового палестинского правительства с палестинскими лидерами, чтобы иметь надежный орган для управления Газой, которую ХАМАС контролирует с 2007 года, и Западным берегом. Идея состоит в том, чтобы иметь технократическую администрацию с уполномоченным премьер-министром, заявили официальные лица.

"Политическое крыло ХАМАСа будет включено в процесс формирования нового правительства при условии, что оно признает существование еврейского государства, основанного на границах до войны 1967 года, когда Израиль оккупировал Газу и Западный берег",- заявили арабские официальные лица.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил об начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождение заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. Но ХАМАС отверг предложение.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ЦАХАЛ вскоре перейдет к новому этапу операции по уничтожению боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

Также мы сообщали, что Израиль и ХАМАС договариваются о перемирии на месяц, но есть разногласия.