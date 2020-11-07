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Британия запретила въезд туристов из Дании из-за коронавируса у норок

Лондон, Суббота 07 ноября 2020 16:16
Британия запретила въезд туристов из Дании из-за коронавируса у норок
Фото: норка (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Великобритания ввела запрет на въезд из Дании из-за нового штамма коронавируса, который распространился на людей от норок. Гражданам, которые возвращаются из Дании, нужно самоизолироваться на 14 дней.

Об этом сообщает BBC.

Министр транспорта Грант Шеппс заявил, что это решение действовать быстро вытекает из сообщений органов здравоохранения Дании о широко распространенных вспышках коронавируса на норковых фермах.

"Обеспечение безопасности населения Британии остается нашим главным приоритетом" - заявил он.

Обновленные в ночь на субботу правила запрещают въезд иностранным гостям, которые были в Дании или проезжали через нее, и расширяют требования к самоизоляции для британцев и местных жителей, включая всех членов их семей.

Напомним, в Дании выявили 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку.

Отметим, инфицирование норок коронавирусом зарегистрировали, кроме Дании, еще в пяти странах.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии.

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