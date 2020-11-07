Британія заборонила в’їзд туристів з Данії через коронавірус у норок

Фото: норка (pixabay)

Велика Британія запровадила заборону на в’їзд з Данії через новий штам коронавірусу, який поширився на людей від норок. Громадянам, які повертаються з Данії, потрібно самоізолюватись на 14 днів.

Про це повідомляє BBC.

Міністр транспорту Грант Шеппс заявив, що це рішення діяти швидко випливає з повідомлень органів охорони здоров'я Данії про широко поширені спалахи коронавірусу на норкових фермах.

"Забезпечення безпеки населення Британії залишається нашим головним пріоритетом" - заявив він.

Оновлені в ніч на суботу правила забороняють в’їзд іноземним гостям, які були в Данії або проїжджали через неї, і розширюють вимоги до самоізоляції для британців і місцевих жителів, включаючи всіх членів їх сімей.

Нагадаємо, в Данії виявлено 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині.

Зазначимо, інфікування норок коронавірусом зареєстровано, крім Данії, ще в п'яти країнах.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що світу потрібно зайнятися підготовкою до нової пандемії.