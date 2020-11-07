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Заражение норок коронавирусом выявили еще в пяти странах, - ВОЗ

Женева, Суббота 07 ноября 2020 13:50
Заражение норок коронавирусом выявили еще в пяти странах, - ВОЗ
Фото: норка (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что инфицирование норок коронавирусом зарегистрировано, помимо Дании, еще в пяти странах. По их данным, норки заражаются COVID-19 от людей.

Об этом сообщает ВОЗ.

Как сообщается, в настоящий момент инфицированных норок зафиксировали на фермах в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. Случаи заражения SARS-CoV-2 были выявлены во время тестов у норок, собак, домашних кошек, львов и тигров.

Эксперты организации исходят из того, что при распространении инфекции между человеком и животными "возможна генетическая модификация вируса". Ее можно обнаружить посредством изучения последовательности генома. На настоящий момент специалистам не ясно, какие последствия могут иметь эти мутации.

Напомним, в Дании выявлены 214 случаев передачи нового коронавируса от норок человеку. Из-за нового штамма мутировавшего коронавируса уничтожат 17 млн норок.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения заявила, что миру нужно заняться подготовкой к новой пандемии.

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