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Британия запретила белорусским авиакомпаниям летать над страной без разрешения

Автор: РБК-Украина

Министерство транспорта Великобритании запретило белорусским авиакомпаниям летать в воздушном пространстве страны без специального разрешения. Вчера правительство запретило аэропортам принимать самолеты белорусской авиакомпании "Белавиа".

Об этом сообщил министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс в Twitter.

"После вчерашнего аннулирования разрешения авиакомпании "Белавиа" на полеты в/из Великобритании, я принимаю дальнейшие меры. С немедленным вступлением в силу, белорусским авиакомпаниям будет запрещено входить в воздушное пространство Великобритании без специального разрешения", - написал он.

Вчера правительство Британии запретило своим авиакомпаниям летать в воздушном пространстве Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair. При этом британские аэропорты не будут принимать самолеты белорусской авиакомпании "Белавиа".

Напомним, 23 мая Беларусь принудительно посадила самолет Ryanair, который летел из Греции в Литву, чтобы задержать находившегося на борту оппозиционера Протасевича. Самолет сажали при содействии истребителя под предлогом того, что на борту бомба. Минирование в итоге не подтвердилось.

После этого авиакомпании начали менять маршруты своих самолетов чтобы они не летели через Беларусь.

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